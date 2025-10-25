ЦСКА победи Дея спорт в три гейма за успешно начало на сезона

ЦСКА победи с 3:0 (25:23, 25:22, 27:25) гейма като гост Дея спорт в среща от първия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже.

В първия гейм "червените" изоставаха с 19:21, но направиха обрат до 25:23. Във втората част воденият от треньора Александър Попов състав контролираше събитията на полето, демонстрирайки силен начален удар.

След това ЦСКА отново навакса пасив от 3 точки, за да приключи срещата за малко повече от един час при 27:25.

Хеймиш Хейзълдън от гостите стана най-резултатен в двубоя с 14 точки, а съотборникът му Мохамад Реза Бейк добави още 11 пункта.

Цветелин Цветанов се отличи с 13 точки за отбора от Бургас.