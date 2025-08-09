БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ЦСКА подкрепи изпълнителния директор Радослав Златков

от БНТ
Чете се за: 05:12 мин.
Спорт
Вярваме, че чрез обединени усилия ще продължим напред – с гордо вдигнати глави и вяра в "армейското" бъдеще, написаха още от клуба в официалната си позиция.

Радослав Златков
Снимка: Startphoto.bg
От ЦСКА излязоха с официална позиция на клуба във връзка с лошия старт на сезона за футболния отбор и създалото се напрежение след феновете. Клубът подкрепи категорично изпълнителния директор Радослав Здравков, чиято оставка бе поискана от публиката поради факта, че той не е футболен човек.

Публикуваме цялата позиция на ЦСКА без редакторска намеса:

"Армейци, негативните резултати на терена в последните месеци категорично не отговарят на историческите стандарти и целите, които всички ние – ръководство, футболисти, треньори и привърженици – сме си поставили. Затова разбираме и споделяме болката и разочарованието.

В този изключително труден момент, искаме открито и ясно да заявим следното: ЦСКА продължава да е в процес на дълбока трансформация – спортно-техническа, инфраструктурна, организационна. Той е свързан с взимането на много тежки решения, изисква време, търпение и консолидация.

Клубът ни пое исторически ход – изграждане на най-модерния стадион в България, на нов тренировъчен център в Панчарево, както и на детско-юношеска академия, в която младите ни таланти да се подготвят при възможно най-добрите условия. Всичко това е свързано с огромна финансова инвестиция, която се реализира с една фундаментална цел – ЦСКА да се върне на достойното си място както в България, така и на международната сцена.

Точно в този момент, в който ЦСКА преминава през етап на промяна, изграждане и обновление, считаме за важно да изразим своята категорична подкрепа към изпълнителния директор Радослав Златков.

ЦСКА винаги е бил повече от футболен клуб – той е символ на воля, устойчивост и характер. Радослав Златков е професионалист, който не просто изпълнява своите задължения, а работи със страст, отдаденост и дългосрочна визия за развитието на ЦСКА.

Макар неговите усилия често да остават в сянката на конкретните спортни резултати, те изцяло са насочени към стабилизиране на структурите, модернизация на процесите и подобряване на работната среда, така че ЦСКА да се развива устойчиво – както на терена, така и извън него. Независимо от изпълнителите.
Този път не е кратък и не е лек. В него има етапи, които включват тежки, непопулярни и понякога болезнени решения. Но без тях няма как да се изгради шампионски отбор, който да просъществува и да побеждава не само за един сезон, а за години напред.

Функциите на изпълнителния директор са ключови по отношение на всички административни, мениджърски, организационни, правни и финансови процеси в клуба. Те далеч надхвърлят спортно-техническите въпроси в първия отбор, както и селекционния процес, който се реализира от скаутското звено на ЦСКА, а изпълнителният директор води и финализира преговорните отношения по привличането на футболисти.

Клубът и изпълнителният директор декларират и твърдата си подкрепа към старши-треньора Душан Керкез, към неговия щаб, към скаутското звено и към всички служители на ЦСКА, които полагат неуморни професионални усилия за изграждането на силен шампионски отбор.

Армейци, търсенето на виновници и соченето с пръст са най-лесният път към провала. Но бъдете сигурни - всеки в ЦСКА носи своята отговорност за постигането на крайните цели на клуба според собствената си компетенция, правомощия, усилия и професионализъм.

Лесно е да се разединим, да търсим виновни, да изразим гняв. Но точно това е моментът да сме заедно. Да не позволим болката от неуспеха да ни раздели. Да покажем, че можем да носим този клуб и в тежките дни, не само в триумфите.

Ръководството на ЦСКА призовава "червената" общност да прояви нужното търпение и подкрепа. Изграждането на конкурентоспособен отбор изисква време, постоянство и доверие. Само заедно можем да върнем ЦСКА там, където му е мястото – на върха.

Бъдете сигурни - ценим всяко мнение, изказано с грижа към клуба, и вярваме, че чрез обединени усилия ще продължим напред – с гордо вдигнати глави и вяра в "армейското" бъдеще.

Един клуб. Една цел. Само ЦСКА!", написаха от клуба.

#Радослав Златков #ПФК ЦСКА София

