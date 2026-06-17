ЦСКА показва новите си екипи за сезон 2026/27

ЦСКА ще представи официално новите си екипи за сезон 2026/27 в четвъртък вечер. От клуба анонсираха събитието с кратко послание в социалните мрежи, като разкриха, че представянето ще се състои точно в 19:48 часа.

"Армейците“ ще покажат общо три екипа за новата кампания – традиционния червен домакински вариант, както и два резервни комплекта в бяло и черно.

Очаква се футболистите на Христо Янев да направят първата си поява с новата екипировка още по време на подготвителния лагер в Австрия. Първата контрола на отбора е на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев.

Новите фланелки имат и символично значение за клуба, тъй като с тях ЦСКА ще започне нова глава в историята си на изцяло обновения стадион „Българска армия“.

Предстоящото представяне е част от подготовката на „червените“ за новия сезон, в който тимът ще се бори както на вътрешната сцена, така и в европейските клубни турнири.