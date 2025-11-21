ЦСКА с категорична победа над Славия в мъжката НВЛ

Отборът на ЦСКА постигна убедителен успех при визитата на Славия в петия кръг на мъжкото първенство на България, надделявайки с 3:0 (25:22, 25:14, 25:13) за трета поредна победа от началото на сезона.

Волейболистите на Александър Попов доминираха в зала „Панайот Пондалов“. Единствено в началото на първия гейм „белите“ успяха да затруднят гостите, но опитът и класата на „армейците“ бързо наложиха превъзходството им на терена.

Най-полезен играч на срещата бе Мохамед Бейк с 13 точки. Двуцифрено представяне регистрираха още Хеймиш Хейзълдън (11) и Николай Пенчев (10).

В следващия кръг ЦСКА почива, а след това ще гостува на Черно море на 1 декември от 18:00 часа.

В друг двубой от кръга Монтана се наложи трудно над Пирин с 3:2 (28:30, 24:26, 27:25, 25:17, 15:10) и за трети път този сезон. Тимът на Даниел Пеев заема шесто място, докато Пирин остава седми.