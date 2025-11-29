ЦСКА ще иска да продължи възхода си при гостуването на Спартак Варна

С три мача днес продължава 17-ият кръг в Първа лига. От 12:30 часа е двубоят ЦСКА 1948 - Берое. В 15:00 ч. Ботев Пловдив посреща Черно море, а в 17:30 ч. Спартак Варна е домакин на ЦСКА.

След най-кошмарното начало на сезона, Христо Янев успя да възроди ЦСКА и сега "червените" са шести, само на четири точки от третото място. Крачка по крачка "армейците" изглежда, че тръгнаха в правилната посока, но сега предстои мач на "Коритото", който трябва да затвърди още веднъж възхода при новия треньор.

Аут за двубоя е един от капитаните Адриан Лапеня, който получи петия си жълт картон и е наказан. Той е единственият отсъстващ в състава на Янев и вероятно ще бъде заменен от Теодор Иванов.

Отборът на Гьоко Хаджиевски се намира на 11-о място във временното класиране и не е далеч от опасната зона. Под негово ръководство "соколите" могат да затруднят всеки противник, но напоследък тимът записа няколко по-разочароващи резултата.

През изминалия сезон ЦСКА постигна две победи във Варна, а при третото си гостуване загуби катастрофално – 0:3.

Черно море се препъна по доста изненадващ начин преди седмица у дома срещу Локомотив София. Наред е визита на Ботев Пловдив.

Домакинската форма на "канарчетата" през цялата кампания е слаба, а гостите спечелиха наскоро в Бистрица срещу ЦСКА 1948. Димитър Димитров - Херо е начело едва от десетина дена и за това време чудесата не са реалистични, докато Илиан Илиев и неговите момчета спокойно може да се реваншират за загубата от Локо София преди седмица.

ЦСКА 1948 се представя много стойностно досега през сезона, но в последните си няколко мача имаше проблеми.

След серия от неубедителни резултати Берое се раздели с досегашния наставник и тепърва предстои да видим как това ще им се отрази. ЦСКА 1948 е време да се върне към успехите, след като в последните няколко мача забуксува. У дома обаче е силен и сега среща един съперник, който е много далеч от желаното равнище.