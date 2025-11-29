БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА ще иска да продължи възхода си при гостуването на Спартак Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

По-рано през деня ЦСКА 1948 посреща Берое, а Ботев Пловдив е домакин на Черно море.

ЦСКА - Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

С три мача днес продължава 17-ият кръг в Първа лига. От 12:30 часа е двубоят ЦСКА 1948 - Берое. В 15:00 ч. Ботев Пловдив посреща Черно море, а в 17:30 ч. Спартак Варна е домакин на ЦСКА.

След най-кошмарното начало на сезона, Христо Янев успя да възроди ЦСКА и сега "червените" са шести, само на четири точки от третото място. Крачка по крачка "армейците" изглежда, че тръгнаха в правилната посока, но сега предстои мач на "Коритото", който трябва да затвърди още веднъж възхода при новия треньор.

Аут за двубоя е един от капитаните Адриан Лапеня, който получи петия си жълт картон и е наказан. Той е единственият отсъстващ в състава на Янев и вероятно ще бъде заменен от Теодор Иванов.

Отборът на Гьоко Хаджиевски се намира на 11-о място във временното класиране и не е далеч от опасната зона. Под негово ръководство "соколите" могат да затруднят всеки противник, но напоследък тимът записа няколко по-разочароващи резултата.

През изминалия сезон ЦСКА постигна две победи във Варна, а при третото си гостуване загуби катастрофално – 0:3.

Черно море се препъна по доста изненадващ начин преди седмица у дома срещу Локомотив София. Наред е визита на Ботев Пловдив.

Домакинската форма на "канарчетата" през цялата кампания е слаба, а гостите спечелиха наскоро в Бистрица срещу ЦСКА 1948. Димитър Димитров - Херо е начело едва от десетина дена и за това време чудесата не са реалистични, докато Илиан Илиев и неговите момчета спокойно може да се реваншират за загубата от Локо София преди седмица.

ЦСКА 1948 се представя много стойностно досега през сезона, но в последните си няколко мача имаше проблеми.

След серия от неубедителни резултати Берое се раздели с досегашния наставник и тепърва предстои да видим как това ще им се отрази. ЦСКА 1948 е време да се върне към успехите, след като в последните няколко мача забуксува. У дома обаче е силен и сега среща един съперник, който е много далеч от желаното равнище.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Берое Стара Загора #ПФК Спартак Варна #ПФК ЦСКА 1948 #ПФК ЦСКА #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
2
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
3
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
5
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
6
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Български футбол

Само 23 минути в игра за Кирил Десподов с екипа на ПАОК
Само 23 минути в игра за Кирил Десподов с екипа на ПАОК
Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на победния път в турската Суперлига Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на победния път в турската Суперлига
Чете се за: 01:37 мин.
Стабилен Димитър Митов при победа на Абърдийн в Шотландия Стабилен Димитър Митов при победа на Абърдийн в Шотландия
Чете се за: 00:37 мин.
Славко Матич: Сега е най-важното да се погледнем в очите Славко Матич: Сега е най-важното да се погледнем в очите
Чете се за: 01:22 мин.
Хулио Веласкес: Невероятно е, че имам това качество в състава Хулио Веласкес: Невероятно е, че имам това качество в състава
Чете се за: 01:50 мин.
Левски сътвори наказателна акция срещу Септември Левски сътвори наказателна акция срещу Септември
Чете се за: 05:50 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5...
Чете се за: 01:10 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ