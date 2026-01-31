ЦСКА спечели домакинството си на Берое след обрат.

ЦСКА постигна десетата си победа от началото на сезона в Супер Волей. Момчетата на Сашо Попов обърнаха Берое за успех с 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:18) гейма и вече имат 32 точки в актива си след изиграването на 13 двубоя в родния елит. Столичани показаха, че навлизат във все по-добра форма, справяйки се с един от най-неудобните си противници в последните години.

Победата дойде благодарение и на страхотната подкрепа от трибуните. Верните фенове не спряха да пеят и аплодират, което определено оказа влияние в хода на срещата. Първият гейм отиде в посока на Берое при 25:21. В последствие обаче промените, които Попов направи, си казаха думата. Влизането на Теодор Тодоров и Хеймиш Хейзълдън допринесе значително за успеха в следващите три части при 25:19, 25:19 и 25:18.

Мохамад Реза Бейк бе над всички в срещата със своите 21 точки (4 аса, 3 блокади) и бе избран за MVP на двубоя. Николай Пенчев добави 15 точки (1 блок), а Хейзълдън се включи с 10 (1 ас).

Берое остава на пето място в подреждането с баланс 7-5 от 12 мача.

В следващия кръг ЦСКА ще играе с Локомотив Авиа. Мачът е в Пловдив, на 7 февруари от 19:00 часа.