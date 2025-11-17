БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
"Истории за разширяването" - Република Северна...
Чете се за: 04:42 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА започна подготовка за мача с Ботев без седем национали

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Двубоят е на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА тренировка 2025
Снимка: Официален сайт / cska.bg
Слушай новината

Отборът на ЦСКА започна подготовка за предстоящия двубой срещу Ботев (Пловдив) от 16-ия кръг на Първа лига.

В отсъствието на 7 футболисти, заети с различни национални отбори - Петко Панайотов, Теодор Иванов, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Кевин Додай и Сейни Санянг - първият тим на „червените“ тренира с група от 23 играчи на клубната база в Панчарево, в това число и петима от втория тим - Даниел Николов, Марк-Емилио Папазов, Симеон Чатов, Денис Динев и Божидар Петров.

В дните до предстоящия двубой ЦСКА ще тренира едноразово на клубната база в Панчарево.

Двубоят срещу Ботев (Пловдив) е на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. На 23 ноември „армейците“ ще проведат възстановителна тренировка.

Свързани статии:

Димитър Димитров - Херо подписа с Ботев Пд и води първата си тренировка
Димитър Димитров - Херо подписа с Ботев Пд и води първата си тренировка
Преди заниманието собственикът на клуба Илиян Филипов представи...
Чете се за: 00:52 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
1
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
3
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
Терзиев за поскъпването на синя и зелена зона: Еврото не е виновно
4
Терзиев за поскъпването на синя и зелена зона: Еврото не е виновно
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
5
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Любов и наука: Ежедневието на експерименталните животни във вивариума на СУ
6
Любов и наука: Ежедневието на експерименталните животни във...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Български футбол

Петър Карачоров обяви състава на България U15 за турнир на УЕФА
Петър Карачоров обяви състава на България U15 за турнир на УЕФА
От Левски се похвалиха с рекордни продажби От Левски се похвалиха с рекордни продажби
Чете се за: 01:00 мин.
Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Христо Стоичков и Красимир Балъков: 17 ноември - Велик ден за България! Христо Стоичков и Красимир Балъков: 17 ноември - Велик ден за България!
Чете се за: 01:37 мин.
Димитър Димитров - Херо подписа с Ботев Пд и води първата си тренировка Димитър Димитров - Херо подписа с Ботев Пд и води първата си тренировка
Чете се за: 00:52 мин.
Кои са петимата титуляри в националния отбор по футбол през 2025 година? Кои са петимата титуляри в националния отбор по футбол през 2025 година?
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ