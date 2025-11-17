Димитър Димитров - Херо подписа с Ботев Пд и води първата си тренировка

Димитър Димитров - Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив, съобщиха от клуба.

Един от най-титулуваните български специалисти подписа двугодишен договор с "жълто-черните".

Първата тренировка под неговото ръководство се състоя на Футболен комплекс "Никола Щерев-Старика" и премина при солиден медиен интерес към един от най-успешните български треньори.

Преди заниманието собственикът на клуба Илиян Филипов представи трикратния шампион на България пред футболистите от мъжкия отбор.

Във вторник (18.11) новият наставник на Ботев ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Христо Ботев“.