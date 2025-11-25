Цветана Божурина: Трябва да обичаме волейбола

Бившата национална волейболистка на България Цветана Божурина апелира българският народ да се обедини и гордо да показва любовта си към българския волейбол.

Трикратната шампионка на България има редица постижения и с националната фланелка, сред които се отличават бронзовият медал на Олимпийските игри в Москва през 1980 г. и златото от европейското първенство в София през 1981 г.

"Да си дадем сметка колко са хубави и талантливи състезателите. Има хора, които работят добре с тях. Трябва да обичаме волейбола. Да живее волейболът. Нашите спомени пожелавам да ги преживеят тези след нас. Имахме щастието да побеждаваме. Олимпийските медали и европейските медали в София бяха върха за нас", заяви тя след церемония на Българската федерация по волейбол, на която тя и нейните съотборнички бяха наградени.

Според нея българският народ има нужда от обединение.