Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София
Цветята имат "биологичен часовник", който действа в съответствие с потребностите на насекомите

Цветята имат "биологичен часовник", който регулира времето на разтваряне на цветовете и отделянето на аромат в съответствие с потребностите на насекомите, според изследване на учени от Република Корея, цитирано от Физ.орг.

Грамофончетата, които се разтварят сутрин, и цветята, разпръскващи аромат през нощта, изглеждат сякаш знаят колко е часът. Учени от Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST) са разкрили на молекулярно ниво механизма на действие на "биологичния часовник", съобразен с поведението на насекомите.

Настоящото изследване, публикувано в сп. The Plant Cell, предлага потенциални приложения в технологиите за контрол на времето на цъфтеж и отделяне на аромат.

Изследователският екип, ръководен от професор Сан-Гю Ким, е открил, че гените, регулирани от биологичния часовник на растенията, контролират комплексно както времето на разтваряне на цветовете, така и циркадния ритъм на отделяне на аромат.

Известно е, че растенията имат физиологични процеси, регулирани от "биологичен часовник", който им позволява да възприемат времето според дневния цикъл. Въпреки това точният процес, чрез който цветовете се разтварят, и как той е свързан с гените на биологичния часовник, не беше напълно изяснен.

За целите на изследването учените са използвали Nicotiana attenuata (вид тютюн). Родом от пустинните региони на Юта, САЩ, това растение разтваря цветовете си и отделя аромат през нощта, за да привлича нощни опрашители.

Вдъхновен от подобни явления, биологът Карл Линей предлага идеята за "цветен часовник", предполагайки, че ако растения, които разтварят и затварят цветовете си в различно време, бъдат събрани заедно, човек би могъл да определи часа единствено въз основа на състоянието им на цъфтеж.

Предишни изследвания са се фокусирали главно върху анализа на промените в генната експресия, свързани с развитието на цветята. Проучванията, които директно идентифицират феномена на разтварянето на цветовете и гените, които го контролират, обаче са били ограничени.

Авторите на настоящото изследване са анализирали мутирали растения с променени гени на биологичния часовник и са проучили, чрез молекулярно-биологични подходи как се регулират разтварянето на цветовете и отделянето на аромат.

Изследователите са потвърдили, че специфични гени на биологичния часовник играят ключова роля в контролирането както на момента на разтварянето на цветовете, така и на ритъма на отделянето на аромат. Това показва, че растенията използват прецизно своя биологичен часовник, за да разтварят цветовете си и да привличат опрашители в най-благоприятните моменти за оцеляване и размножаване.

#молекулярно ниво #биологичен часовник #връзка #гени #растения #насекоми

