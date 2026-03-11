Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени с нови специалисти

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свободните щатни бройки, освободени от 17 души от отделението по пулмология в Педиатричната болница „Иван Митев“ в София, вече са запълнени с нови специалисти. Това каза в "Денят започва" д-р Любомир Здравков, досегашен директор на болницата и бъдещ ръководител на новата детска болница в Бургас. Той коментира причините за напускането на част от екипа си и изрази разочарование от политическите и административни пречки за националната детска болница.

Д-р Здравков започна с оценка на проекта за бургаската детска болница.

„Рано е за честито, защото е най-добрият проект в страната, който аз познавам, касаещ комплексната педиатрична помощ.“

По въпроса за оставката му от столичната болница и причините за нея, той заяви, че причината е административен натиск.

„В един момент и аз и болницата бяхме подложени под огромен административен натиск от тогавашното ръководство на министерството. Той се изразяваше в абсолютна липса на диалог, в отказ на финансиране на приоритетни проекти за болницата, от проверки с повод и без повод, които в крайна сметка започнаха да спъват работата на болницата.“

Относно колегите, които напускат — 17 души от отделението по пулмология, той обясни, че им е дадена възможност да останат, но те са отказали. Д-р Здравков коментира мотивите на напускащите и конфликта около конкурс за доцент:

„Всичко, което тези хора са поискали от мен като заплащане, апаратура, те са го получили. Всъщност големият проблем възникна след един конкурс за доцент, когато една от тези колеги се яви на конкурса, за съжаление тя получи негативни становища от научното жури и след този конкурс се поизостри отношението ѝ и на колегите към останалите колеги в болницата.“

По повод обвинения в налагане на финансови наказания, д-р Здравков уточни, че такива не е налагал.

„Тези хора получават високи за държавните болници заплати. Те получават между 4-5-6 хиляди лева лекарите със специалност. За лекарите специализанти лично аз съм осигурил стипендии от МЗ в размер на 4129 евро.“

Той потвърди, че дисциплинарни санкции са имали място само при нарушение на правилата за пушене.

„Има санкции дисциплинарни. За това, че пушиха в лекарския кабинет, в манипулационната, и по тази причина щатният титуляр на клиниката беше заменен с временно изпълняващ.“

Относно бъдещето на екипа и възможността да преминат в други болници, той заяви:

„Първоначално те така ми заявиха, но се оказа, че когато колегите от "Пирогов" са разбрали тенденцията, те излязоха на един протест, написаха декларация до тяхното ръководство и категорично се възпротивиха този екип да отиде там. Впоследствие, доколкото имам информации, от други болници също са получили откази.“

Междувременно свободните щатни бройки, освободени от напускащите лекари, вече са запълнени с нови специалисти, обясни д-р Здравков.

Д-р Здравков подчерта личното си удовлетворение от екипа, който оставя в София.

„Аз оставям един страхотен екип в тази болница, който съм надградил, разширил и за който съм положил максимални усилия да се утвърдят първо като специалисти, което резултатите им в лечението на децата показват, и в кариерно отношение тези, които са заслужили, считам, че също са заели подобаващите места.“

За мотивацията да премине в Бургас той посочи:

„Един от мотивите за решението ми е, че ние се изморихме да слушаме и да работим за националната детска болница, а всъщност всеки път, когато теглим чертата и трябва да видим какво е направено, то е едно голямо нищо. Бургас даде добрия пример, че може да има една такава модерна детска болница.“

Вижте целия разговор с д-р Благомир Здравков във видеото.

#д-р Благомир Здравков

