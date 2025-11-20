Да се ограничат ли социалните мрежи за деца?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Национална кръгла маса организирана от МОН

просветното министерство предлага забрана телефоните училище
Слушай новината

Министерството на образованието и науката организира национална кръгла маса на тема „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“. Събитието ще се проведе днес от 14:00 ч. в Националния археологически музей (ул. „Съборна“ 2) и ще се излъчва онлайн.

Идеята е да се проведе открит разговор как социалните мрежи влияят на децата – на навиците им, общуването, ученето и безопасността им в интернет. Темата вече се обсъжда в много държави по света. Някои страни, като Австралия, въвеждат ограничения, а в Европа – Франция, Испания, Норвегия, Гърция и Дания – също търсят решения.

Дания, като председател на ЕС, дори започва общоевропейска инициатива за ограничаване на социалните мрежи за деца под 15 години.

Министърът на образованието Красимир Вълчев напомня, че много научни изследвания показват, че социалните мрежи имат пристрастяващ ефект – особено видеосъдържанието, което стимулира мозъка и затруднява „отлепянето“ от телефона. Според него е важно обществото и родителите да знаят за вредите и да се търси балантиран подход.

За участие в дискусията е нужна предварителна регистрация, тъй като местата са ограничени.

