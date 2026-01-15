Дани Карвахал: Ударихме дъното и играчите сме главните виновници

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десният бек изрази разочарованието си от представянето на "белият балет" след отпадането им от Купата на Краля след 2:3 срещу Албасете.

дани карвахал ударихме дъното играчите сме главните виновници
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на Реал Мадрид Дани Карвахал беше много критичен след отпадането на отбора на осминафиналите в турнира за Купата на Краля по футбол. Столичният гранд беше елиминиран от надпреварата след поражение от втородивизионния Албасете.

„Ударихме дъното, отстрани ни отбор от втора дивизия. Сега трябва да се изправим срещу последствията. Ние, играчите, сме главните виновници. Не мога много повече да кажа“, коментира разочарованият Карвахал.

Реал Мадрид е в труден момент след две загуби за три дни. Поражението от Барселона в мача за Суперкупата на Испания в неделя предизвика напускането на старши треньора Чаби Алонсо, а загубата от Албасете снощи се превърна горчив дебют за неговия заместник Алваро Арбелоа.

