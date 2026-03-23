Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим приключиха участието си в Маями

Двама от основните фаворити - Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим приключиха участието си още в третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс“ в Маями с награден фонд от 9,5 милиона долара.

Руснакът Медведев загуби от аржентинеца Франсиско Серундоло с 0:6, 6:4, 5:7 в двубой, продължил близо два часа и 20 минути. Южноамериканецът доминира изцяло в първия сет, който спечели с категоричното 6:0 след три пробива.

Серундоло започна силно и във втория сет, но Медведев успя да се върне в мача с два пробива и да изравни след 6:4. В решителната трета част срещата вървеше към тайбрек, но аржентинецът реализира ключов пробив в 12-ия гейм и затвори мача при 7:5. Той записа 24 печеливши удара срещу 14 за руснака, който допусна и повече непредизвикани грешки.

В осминафиналите Серундоло ще се изправи срещу французина Юго Юмбер.

Другият изненадващо отпаднал фаворит бе Феликс Оже-Алиасим. Канадецът отстъпи пред французина Теренс Атман с 6:3, 1:6, 6:3. Атман взе първия сет с един пробив, след което Оже-Алиасим изравни убедително, но в решаващата част сценарият от първия сет се повтори и французинът стигна до успеха.

В следващия кръг Атман ще срещне победителя от мача между Франсис Тиафо и Якуб Меншик.