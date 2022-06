Данийл Медведев стартира с победа в Хале

Данийл Медведев победи Давид Гофен с 6:3, 6:2 в мач от 1/16-финалите на тенис турнира на трева в Хале, Германия.

В първия сет руският тенисист проби своя опонент за 3:1, което му осигури комфортна преднина до края на частта. Лидерът в световната ранглиста наложи доминацията си в началото на втория сет и поведе с 4:0. 26-годишният играч сложи точка на спора с втория си мачбол след 1 час и 6 минути игра.

On a mission



World No.1 @DaniilMedwed claims his first win in @ATPHalle over Goffin 6-3 6-2#TWO2022 pic.twitter.com/AHF26I9kvU