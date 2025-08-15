Енчева приключи участието си в Отопени

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Лидия Енчева отпадна драматично на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Мара Гае (Румъния) пропуснаха мачбол и бяха елиминирани от поставените под №3 Мария Андриенко (Русия) и Марго Маке (Белгия) със 7:5, 4:6, 10-12 след 111 минути игра.

След размяна на оспорваните първи два сета Енчева и Гае реализираха обрат в решаващия шампионски тайбрек от 6-9 до 10-9 и бяха на точка от победата, но Андриенко и Маке взеха следващите три разигравания, а с това се поздравиха и с крайния успех.

19-годишната българка по-рано днес отпадна и на четвъртфиналите на сингъл.