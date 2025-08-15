БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Лидия Енчева отстъпи пред четвъртата в схемата в Отопени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

В схемата на двойки 19-годишната българка и Мара Гае (Румъния) ще играят по-късно днес на полуфиналите срещу третите поставени.

лидия енчева класира втория кръг тенис турнира клей отопени румъния
Слушай новината

Българската тенисистка Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 4 отстъпи пред италианката Анджелика Раги с 4:6, 1:6 за 82 минути. Раги поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три гейма, за да триумфира.

В схемата на двойки 19-годишната българка и Мара Гае (Румъния) ще играят по-късно днес на полуфиналите срещу третите поставени Мария Андриенко (Русия) и Марго Маке (Белгия).

