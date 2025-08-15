БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 01:37 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Личният треньор на Иван Иванов: От самото начало се виждаше, че той е бъдещ шампион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Френският специалист също коментира разликата между юношеския и мъжкия тенис.

Жереми Пезан
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Личният треньор на тенисиста Иван Иванов от академията на Рафаел Надал - Жереми Пезан е с българина в София и заяви, че още в началото на работата му с Иванов се е виждало, че той е един бъдещ шампион.

"Започнахме работа с Иван преди три години и половина, когато той пристигна за първи път в академията на Рафаел Надал в Испания. Това беше негов избор и работим много интензивно. От самото начало се виждаше, че той е един бъдещ шампион, някой, който винаги опитва да дава най-доброто от себе си. Това прави работата с него толкова лесна. Все още е млад, но показва страхотен характер. Завърна се след сериозна контузия. Това не е никак лесен път", коментира Пезан.

По повод загубата на Иван Иванов в първия кръг на Чалънджър турнира в София, специалистът каза: "Това е напълно част от процеса. Това е едва началото на професионалната му кариера. Да печелиш на ниво юноши е едно нещо, но при мъжете е съвсем различно. Пътят е дълъг, а това беше просто първата стъпка по него."

"Когато играеш на високо ниво, има възможност да работиш и върху тактиката. Това е едно от нещата, които отличават добрите играчи. Иван е агресивен тенисист от основната линия и това е нещо, върху което ние наблягаме в играта му. При мъжете, за разлика от юношите, трябва да бъдеш винаги на 100 процента. Разликата между Иван и съперникът му беше, че той е много по-опитен и много по-силен физически. Просто Иван трябваше да го изпита и да си извади поуките от това", заяви още французинът.

Свързани статии:

Иван Иванов: След US Open ще наблегнем на мъжкия тенис
Иван Иванов: След US Open ще наблегнем на мъжкия тенис
Шампионът от Уимбълдън при юношите посочи, че преминаването от...
Чете се за: 03:00 мин.
#Жереми Пезан #Иван Иванов тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
4
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Тенис

Ива Иванова с нови две победи на турнир по тенис в Монастир
Ива Иванова с нови две победи на турнир по тенис в Монастир
Иван Иванов: След US Open ще наблегнем на мъжкия тенис Иван Иванов: След US Open ще наблегнем на мъжкия тенис
Чете се за: 03:00 мин.
Лидия Енчева отстъпи пред четвъртата в схемата в Отопени Лидия Енчева отстъпи пред четвъртата в схемата в Отопени
Чете се за: 00:45 мин.
Нова „лудост“ за квалификанта Атман и място на полуфиналите в Синсинати Нова „лудост“ за квалификанта Атман и място на полуфиналите в Синсинати
Чете се за: 02:22 мин.
Яник Синер не пощади и Оже-Алиасим по пътя към полуфиналите Яник Синер не пощади и Оже-Алиасим по пътя към полуфиналите
Чете се за: 03:22 мин.
Гоф срещу Паолини в сблъсък за място на полуфиналите Гоф срещу Паолини в сблъсък за място на полуфиналите
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между...
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ