Държавата дава над 385 хил. лв. за безплатен транспорт на украински ученици

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич

Държавата дава над 385 хил. лв. за безплатен транспорт на украински ученици
Правителството одобри 385 750 лева, с които се осигурява безплатен транспорт до училище на деца и ученици с временна закрила от Украйна.

Със средствата ще се обезпечи превозът им от местата за настаняване до образователните институции за цялата нова учебна година - от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

През втория срок на учебната 2024 - 2025 година в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата се обучаваха 1592 деца с временна закрила, а в училищата - 5 325 ученици.

Три години и половина след началото на войната в Украйна броят на украинските деца и ученици, които желаят да бъдат записани в българската образователна система се увеличава. Основното затруднение за достъпа им до образование е свързано с факта, че голяма част от семействата с временна закрила са се установили в курорти по Черноморието, където има недостиг на места в образователните институции.

Поради тази причина някои от децата посещават по-отдалечени училища и детски градини, до които няма обществен транспорт.

За да се гарантира достъпът им до образование, правителството взе решение да осигури допълнителни средства за организирането на транспорт до училищата и обратно.

Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич.

