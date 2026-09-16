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Държавният глава Илияна Йотова разговаря с председателя на ЕП Роберта Мецола

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държавният глава илияна йотова разговаря председателя роберта мецола
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Актуални теми от дневния ред на Европейския съюз обсъди президентът Илияна Йотова с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. Акцент в разговора беше Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028 - 2034 г. Държавният глава подчерта планираната нова философия на разпределение на средствата, за която има опасения, че ще ощети по-слабо развитите държави членки.

Президентът отбеляза необходимостта от засилване на общата сигурност на ЕС в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток, като постави фокус върху значението на Черно море за сигурността на цяла Европа.

Илияна Йотова и Роберта Мецола коментираха и анонсираната от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен идея за създаване на Европейски съвет за сигурност. Специален гост на годишната реч на Фон дер Лайен беше премиерът на Канада Марк Карни, с когото българският държавен глава разговаря по-рано.

Тема на срещата между Илияна Йотова и Роберта Мецола беше и европейската политика за миграцията, що се отнася до охраната на външните граници на ЕС и връщането на мигрантите в техните страни на произход. Президентът подчерта, че като външна граница на ЕС България допринася активно за защитата на Съюза.

В разговора с Роберта Мецола Илияна Йотова изтъкна необходимостта от засилване на координацията на Европейския парламент с националните парламенти, за каквато настояват и български евродепутати, с които по-рано президентът имаше среща.

#Роберта Мецола #Илияна Йотова #Страсбург #среща

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