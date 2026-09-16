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Министърът на правосъдието Николай Найденов: „България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека“

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„България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека, установени от Съда и конкретните примери за това са многобройни“ – това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар в Страсбург.

Министър Найденов покани председателя Гийомар да посети София догодина по повод 35 годишнината от ратифицирането от България на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, за да продължи обсъждането на всички правни въпроси по сътрудничеството между България и ЕСПЧ.

Пред Матиас Гийомар Николай Найденов посочи, че е налице трайна тенденция за ограничаване на потока от нови дела, достигащи до съдебен състав на ЕСПЧ.

„България е доказала чрез конкретни законодателни, институционални и практически реформи, че предлага устойчиви решения, напълно съобразени с европейските стандарти“, подчерта министърът на правосъдието.

Министър Найденов участва в срещата в състава на делегация, водена от президента Илияна Йотова. Преди това те се срещнаха с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Министър Найденов участва и в заседание на Комитета на министрите на СЕ, формат „Права на човека“.

#Матиас Гийомар #Николай Найденов  #Страсбург #министър на правосъдието

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