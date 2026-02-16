БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Давид Попович №1 на Балканите за 2025 година

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Втори остана сръбската баскетболна звезда Никола Йокич, а трети е българският щангист Карлос Насар.

давид попович триумфира европейската титла 100 метра белград
Румънският плувец Давид Попович спечели 52-рото издание на анкетата на Българска телеграфна агенция „Спортист на Балканите" за 2025 година. Световният шампион на 100 и 200 метра свободен стил събра 70 точки и заслужи отличието за втори път след 2022-а.

Втори с 46 точки остана сръбската баскетболна звезда Никола Йокич, а трети е българският щангист Карлос Насар с 41 точки. Насар получи и специалния приз на БТА за български спортист на Балканите, след като през сезона стана световен шампион до 94 кг със световен рекорд в изтласкването и европейски шампион до 96 кг с върхови постижения в изтласкването и двубоя.

Четвърти се нареди Янис Адетокунбо, който изведе Гърция до бронз на Евробаскет и отново беше сред най-добрите в НБА. В топ 10 попадат още хърватската скиорка Зринка Лютич, гръцкият атлет Емануил Каралис, турският баскетболист Алперен Шенгюн, косовската джудистка Дистрия Красничи, българският волейболист Александър Николов и гръцкият гребец Стефанос Дускос.

В анкетата участваха националните информационни агенции от 12 държави в региона, а общо 47 спортисти получиха гласове.

#БТА анкета #Давид Попович #Карлос Насар #Никола Йокич

Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана"...

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Везенков спази традицията за 18 поред на Олимпиакос в Гърция
Везенков спази традицията за 18 поред на Олимпиакос в Гърция
Фенербахче сломи Панатинайкос със сирената и остана на върха в Евролигата Фенербахче сломи Панатинайкос със сирената и остана на върха в Евролигата
Чете се за: 01:35 мин.
Париж Баскет записа първа победа над Барселона от ноември 2024 г. насам в Евролигата Париж Баскет записа първа победа над Барселона от ноември 2024 г. насам в Евролигата
Чете се за: 02:10 мин.
Борислава Христова и клубният й тим Атинайкос се класираха за полуфиналите на баскетболния турнир Еврокъп Борислава Христова и клубният й тим Атинайкос се класираха за полуфиналите на баскетболния турнир Еврокъп
Чете се за: 01:30 мин.
Везенков излезе на сцената срещу Цървена звезда (ВИДЕО) Везенков излезе на сцената срещу Цървена звезда (ВИДЕО)
Чете се за: 04:52 мин.
Йордан Минчев и Кемниц не успяха за край на първата фаза в Еврокъп Йордан Минчев и Кемниц не успяха за край на първата фаза в Еврокъп
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
