Давид Попович №1 на Балканите за 2025 година

Румънският плувец Давид Попович спечели 52-рото издание на анкетата на Българска телеграфна агенция „Спортист на Балканите“ за 2025 година. Световният шампион на 100 и 200 метра свободен стил събра 70 точки и заслужи отличието за втори път след 2022-а.

Втори с 46 точки остана сръбската баскетболна звезда Никола Йокич, а трети е българският щангист Карлос Насар с 41 точки. Насар получи и специалния приз на БТА за български спортист на Балканите, след като през сезона стана световен шампион до 94 кг със световен рекорд в изтласкването и европейски шампион до 96 кг с върхови постижения в изтласкването и двубоя.

Четвърти се нареди Янис Адетокунбо, който изведе Гърция до бронз на Евробаскет и отново беше сред най-добрите в НБА. В топ 10 попадат още хърватската скиорка Зринка Лютич, гръцкият атлет Емануил Каралис, турският баскетболист Алперен Шенгюн, косовската джудистка Дистрия Красничи, българският волейболист Александър Николов и гръцкият гребец Стефанос Дускос.

В анкетата участваха националните информационни агенции от 12 държави в региона, а общо 47 спортисти получиха гласове.