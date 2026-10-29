ДБ поиска оставки в ЦИК заради отказ на членове да се произнесат по сигналите за нарушение на правителствената пресслужба

„Демократична България” поиска оставките на членове на Централната избирателна комисия, „потъпкали Изборния кодекс и отказали да се произнесат по сигналите за нарушение на пресслужбата на Министерския съвет”, съобщава пресцентърът на коалицията.

„Между „Прогресивна България” и „Възраждане” има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение при 105 подадени сигнали за призива на Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова от комуникационните канали на Министерски съвет”, заявява съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов. ЦИК и по-точно членовете на „Прогресивна България” и „Възраждане”, между които има нова сглобка, дължат своите оставки. ЦИК не е просто дирекция на Министерския съвет, не е продължение на изпълнителната власт и не трябва да прави точно това, което му кажат Радев и Йотова”, допълва Божанов, цитиран в информацията.

По мнението му тези органи следва да са независими. ЦИК се грижи за честността на изборите, а не за комфорта и спокойствието на „самозабравила се изпълнителна власт”, изтъква съпредседателят на „Да, България”.

Народният представител от „Демократична България” Александра Стеркова от своя страна посочва, че още в самото начало членовете от квотата на ПБ и „Възраждане” в комисията са опитали да не разглеждат сигнала по същество. Вместо това намерението им е било да се произнесат с писмо, което не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол.

„От началото на кампанията са подадени серия сигнали, включително за въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, които ЦИК отново е препратила с писмо до друга институция. Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила”, заяви Стеркова.

В сряда с 8 гласа „за“ и 7 „против“ по време на заседание ЦИК не установи административно нарушение на Изборния кодекс в изказването на премиера Румен Радев, което впоследствие беше разпространено и от правителствената пресслужба.