БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ДБ поиска оставки в ЦИК заради отказ на членове да се произнесат по сигналите за нарушение на правителствената пресслужба

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
поиска оставки цик заради отказ членове произнесат сигналите нарушение правителствената пресслужба
Слушай новината

„Демократична България” поиска оставките на членове на Централната избирателна комисия, „потъпкали Изборния кодекс и отказали да се произнесат по сигналите за нарушение на пресслужбата на Министерския съвет”, съобщава пресцентърът на коалицията.

„Между „Прогресивна България” и „Възраждане” има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение при 105 подадени сигнали за призива на Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова от комуникационните канали на Министерски съвет”, заявява съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов.

ЦИК и по-точно членовете на „Прогресивна България” и „Възраждане”, между които има нова сглобка, дължат своите оставки. ЦИК не е просто дирекция на Министерския съвет, не е продължение на изпълнителната власт и не трябва да прави точно това, което му кажат Радев и Йотова”, допълва Божанов, цитиран в информацията.

По мнението му тези органи следва да са независими. ЦИК се грижи за честността на изборите, а не за комфорта и спокойствието на „самозабравила се изпълнителна власт”, изтъква съпредседателят на „Да, България”.

Народният представител от „Демократична България” Александра Стеркова от своя страна посочва, че още в самото начало членовете от квотата на ПБ и „Възраждане” в комисията са опитали да не разглеждат сигнала по същество. Вместо това намерението им е било да се произнесат с писмо, което не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол.

„От началото на кампанията са подадени серия сигнали, включително за въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, които ЦИК отново е препратила с писмо до друга институция. Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила”, заяви Стеркова.

В сряда с 8 гласа „за“ и 7 „против“ по време на заседание ЦИК не установи административно нарушение на Изборния кодекс в изказването на премиера Румен Радев, което впоследствие беше разпространено и от правителствената пресслужба.

#„Демократична България“ #правителствена служба #цик

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
2
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
3
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
Даниел Митов: Москва търси слаби звена в НАТО
4
Даниел Митов: Москва търси слаби звена в НАТО
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8 на 7 гласа
5
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8...
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
6
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Политика

Атанас Пеканов: Няма как дефицитът да падне под 3% още през първата година
Атанас Пеканов: Няма как дефицитът да падне под 3% още през първата година
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
11105
Чете се за: 01:00 мин.
ДБ ще обжалва решението на ЦИК за сигналите за агитация ДБ ще обжалва решението на ЦИК за сигналите за агитация
Чете се за: 01:00 мин.
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8 на 7 гласа ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8 на 7 гласа
5002
Чете се за: 00:45 мин.
Транспортният министър настоява за плавателни коридори по Дунав за блокираните български кораби Транспортният министър настоява за плавателни коридори по Дунав за блокираните български кораби
Чете се за: 01:35 мин.
МС: В бюджет 2027 г. няма да се отменят увеличените средства за семействата и подкрепата за бизнеса МС: В бюджет 2027 г. няма да се отменят увеличените средства за семействата и подкрепата за бизнеса
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Взеха проби от морската вода след инцидента с контейнеровоза край...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Демерджиев: Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Гняв, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията след тежката влакова...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
След появата на мече по улиците на Благоевград: Проверяват дали...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ