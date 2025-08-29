Де ла Фуенте обяви избраниците си за мачовете с България и Турция

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте обяви списъка с играчи, повикани за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция. „Лъвовете“ посрещат европейския шампион на 4 септември на Националния стадион „Васил Левски“ от 21:45 часа, а мачът може да гледате в ефира на БНТ.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3

Наставникът ще може да разчита на куп звезди, като само футболистите на Барселона в групата са 7, сред тях и суперзвездата Ламин Ямал. Капитанът на Реал Мадрид Дани Карвахал и халфът на Манчестър Сити Родри се завръщат след тежки контузии.

Съставът на Испания:

Вратари: Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосиедад)

Защитници: Дани Карвахал (Реал Мадрид), Педро Поро (Тотнъм), Робин льо Норман (Атлетико Мадрид), Дийн Хаусен (Реал Мадрид), Дани Вивиан (Атлетик Билбао), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси), Алехандро Грималдо (Байер Леверкузен)

Полузащитници: Родри (Манчестър Сити), Мартин Зубименди (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри (Барселона), Микел Мерино (Арсенал), Гави (Барселона), Фермин Лопес (Барселона)

Нападатели: Алваро Мората (Комо), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад), Феран Торес (Барселона), Дани Олмо (Барселон), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Ламин Ямал (Барселона), Йереми Пино (Виляреал), Хесус Родригес (Комо).