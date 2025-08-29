Де ла Фуенте: Притеснявам се от България

Предстоят ни две гостувания подред. Групата е много трудна. Играчите тепърва навлизат в ритъм. Притеснявам се от България, за това как ще влезем в мача. Първо да се съсредоточим върху гостуването в София, а след това идва и Турция. Гюлер е фантастичен. Турция като цяло е много талантлив отбор. България има по-непознати футболисти, но играят добре и ще дадат всичко от себе си. Това обяви селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте на пресконференция, след като обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция.

Европейският шампион гостува в София на 4 септември от 21:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“, а двубоят ще бъде излъчен в ефира на БНТ.

"Най-важната новина е, че Родри и Карвахал се завръщат при нас. Те са нашите капитани и най-добрите в света на своите позиции. Радваме се, че се завръщат при нас и ще допринесат много. Това е нова ера. Всички мислим за Световното първенство, но имаме много трудни квалификации", каза още специалистът.

Относно дебютанта Хесус Родригес той сподели: „Направи страхотен минал сезон. Започна този добре, в момента е в добра форма. Най-важното е испанският футбол. Имаме по трима-четирима играчи на всяка позиция на световно ниво и не е лесно.“

„Гонсало Гарсия върви по пътя, по който трябва, както много хора минаха през отбора до 21 години. Когато дойде неговият момент, ще получи шанс. Трябва да имаш постижения, но те не са еднакви за всички. Със сигурност Гонсало ще има своя шанс, защото работи здраво, показва добро ниво и се надявам да има много като Гонсало, Хесус и други. Те са много важни за нас“, каза Де ла Фуенте за нападателя на Реал Мадрид.

„Тук нищо не се подарява. Всичко се заслужава. Алваро е много важен играч за нас. Помага ни много, ще ни даде много футболни радости. Алваро е нашият капитан и е истински пример за всички млади“, сподели селекционерът относно Мората.