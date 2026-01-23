БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Де Минор и Зверев заслужиха място на осминафиналите

Станко Димов
Спорт
Германецът отново загуби сет, но стигна до успеха над Нори.

Александър Зверев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Александър Зверев отново се доближи до опасността от ранно отпадане на Australian Open, но за пореден път успя да се измъкне. За трети пореден мач германецът загуби сет, но и този път намери нужната скорост в ключовите моменти. На „Джон Кейн Арена“ третият поставен се възстанови след колебание във втория сет и победи Камерън Нори със 7:5, 4:6, 6:3, 6:1, като запази перфектния си баланс срещу британеца.

„Последните два мача бяха фантастични. И двамата ми съперници ме затрудниха, защото играеха много добър тенис, а аз не бях на необходимото ниво. Днес Камерън изигра най-добрия ни мач досега. Щастлив съм от победата“, коментира Зверев след двубоя.

Нивото на Зверев се покачваше с напредването на двубоя. Той завърши срещата с впечатляващо съотношение от 52 уинъра срещу 29 непредизвикани грешки и беше изключително стабилен на сервис, като вкара 72% от първите си подавания в мача, който продължи 2:46 часа. Успехът увеличи преднината му срещу Нори в преките двубои на 7-0.

„Мисля, че форхендът ми работеше много добре. Това е ударът, който ще ме печели или губи мачове. Когато го изпълнявам уверено, той е изключително важен“, добави германецът.

Победата класира Зверев за четвъртия кръг в Мелбърн за седми път в кариерата му, след като по-рано елиминира Габриел Диало и Александър Мюлер също в четири сета. Нито един германец не е достигал по-често до осминафиналите на Australian Open. Следващият му съперник ще бъде Франсиско Серундоло, който по-рано днес отстрани Андрей Рубльов в три сета.

За следващия кръг се класира и местният любимец Алекс Де Минор. Шестият поставен допусна само един пробив при победата си с 6:3, 6:4, 7:5 над Франсис Тиафо под прожекторите на „Род Лейвър Арена“. С този успех Де Минор стана едва вторият австралиец, достигал осминафиналите в Мелбърн пет поредни години, след легендата Джон Нюкъмб, който го направи осем пъти между 1969 и 1976 г.

„В съзнанието си не свързвам играта в Австралия с напрежение, а с вълнение. Още като дете исках да бъда точно тук – пред пълни трибуни. Изключително благодарен съм за тази възможност. Да, понякога е стресиращо, но само защото го искам толкова много“, каза Де Минор.

Само на една победа от евентуален четвъртфинал срещу световния №1 Карлос Алкарас, Де Минор ще се изправи срещу Александър Бублик или Томас Мартин Ечевери в следващия кръг.

