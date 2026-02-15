Деймиън Лилард спечели конкурса за тройки за трети път, изравнявайки се с Лари Бърд

Деймиън Лилард не е играл нито минута на игрището за Портланд Трейл Блейзърс в НБА този сезон и въпреки това намери начин да впечатли в уикенда за Мача на звездите.

Лилард победи седем други съперника в конкурса за за стрелба от тройката и спечели събитието за трети път, изравнявайки рекорда, държан преди това от Лари Бърд и Крейг Ходжис. 35-годишният играч отсъства от игра поради контузия на ахилеса.

Лилард отбеляза 29 точки в последния кръг, за да се справи с Девин Букър от Финикс Сънс, който вкара 27 на финала.

В конкурса за забивки спечели крилото на Маями Хийт - Кешад Джонсън, след като във финалния кръг надделя над Картър Брайънт от Сан Антонио Спърс.

Мачът на звездите в НБА ще се играе тази нощ.