Делфините в Черно море намаляват

Войната в Украйна не вреди само на хората – тя сериозно удря и природата, особено Черно море.

Учени предупреждават, че екосистемата може вече да е необратимо променена. Заради бойните действия почти няма как да се събират реални данни, което прави ситуацията още по-тревожна.

Един от най-видимите проблеми е при делфините – преди войната в морето са живеели три вида, но сега все по-често се откриват мъртви животни по бреговете. Причините са много: нефтени разливи, бомби, токсични вещества и силният шум от военни сонари, който обърква ориентацията им.

Допълнителен удар идва и от разрушаването на язовир „Каховка“ през 2023 г., което излива огромно количество замърсители в морето.

Проблемът е, че учените могат основно да наблюдават от разстояние – войната прави изследванията в района твърде опасни.

Накратко: освен човешка трагедия, войната се превръща и в екологична – а Черно море може да плаща цената още дълго време.