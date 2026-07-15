БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Делото за потъването на „Хера“ продължава с международна правна помощ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Ще бъдат събрани нови разпити и видеозапис от подводния оглед

съдът варна уважи исканията сгп събиране международна правна помощ доказателства делото bdquoхераldquo
Слушай новината

В проведено съдебно заседание пред Окръжен съд - Варна по наказателното дело, образувано по внесен от Софийската градска прокуратура обвинителен акт във връзка с потъването на моторния кораб „Хера“. СГП участва чрез определен прокурор.

В хода на съдебното следствие представителят на прокуратурата направи искания за събиране на допълнителни доказателства чрез международна правна помощ, включително за изискване на пълния видеозапис от извършения подводен оглед на кораба, както и за призоваване и разпит на чуждестранни свидетели. Съдът уважи направените искания, съобщиха от СГП.

В същото съдебно заседание съдът уважи молбата на изпълняващия функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура и отмени наложената в предходното съдебно заседание глоба.

Съдът прие, че неявяването на прокурор от СГП се дължи на обективни причини, които не са по вина на административния ръководител.

Корабът „Хера“ потъна на няколко километра от северния вход на Босфора на 13 февруари 2004 г. с 19 моряци на борда – 17 българи и двама украинци. Разследването по случая започва на 16 февруари под ръководството на Софийската градска прокуратура. През февруари 2010 г. бе спряно с аргумента, че не са събрани категорични доказателства за самоличността на извършителя. Разследването бе възобновено през май 2013 г. На 12 януари 2024 г. Варненският окръжен съд даде ход по същество на делото за потъването на кораба „Хера“.

#кораба Хера #потънал кораб #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
5
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова
6
ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът отказа да измени мерките на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис
Съдът отказа да измени мерките на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис
Започна делото за източването на над 3,3 млн. лева от театрите в Смолян и Разград Започна делото за източването на над 3,3 млн. лева от театрите в Смолян и Разград
Чете се за: 03:27 мин.
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
Фалшиви сигнали за бомби в Президенството, Министерския съвет и редица институции Фалшиви сигнали за бомби в Президенството, Министерския съвет и редица институции
Чете се за: 00:30 мин.
Мъж получи присъда от две години затвор за притежание на подправени 205 000 евро Мъж получи присъда от две години затвор за притежание на подправени 205 000 евро
Чете се за: 01:37 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния прокурор на Пловдив И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния прокурор на Пловдив
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Чете се за: 05:40 мин.
Европейски футбол
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Иран "отчаяно иска сделка" със САЩ, но Вашингтон ще реши...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
САЩ започнаха нова вълна от удари срещу Иран
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ