Делото за потъването на „Хера“ продължава с международна правна помощ

В проведено съдебно заседание пред Окръжен съд - Варна по наказателното дело, образувано по внесен от Софийската градска прокуратура обвинителен акт във връзка с потъването на моторния кораб „Хера“. СГП участва чрез определен прокурор.

В хода на съдебното следствие представителят на прокуратурата направи искания за събиране на допълнителни доказателства чрез международна правна помощ, включително за изискване на пълния видеозапис от извършения подводен оглед на кораба, както и за призоваване и разпит на чуждестранни свидетели. Съдът уважи направените искания, съобщиха от СГП.

В същото съдебно заседание съдът уважи молбата на изпълняващия функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура и отмени наложената в предходното съдебно заседание глоба.

Съдът прие, че неявяването на прокурор от СГП се дължи на обективни причини, които не са по вина на административния ръководител.

Корабът „Хера“ потъна на няколко километра от северния вход на Босфора на 13 февруари 2004 г. с 19 моряци на борда – 17 българи и двама украинци. Разследването по случая започва на 16 февруари под ръководството на Софийската градска прокуратура. През февруари 2010 г. бе спряно с аргумента, че не са събрани категорични доказателства за самоличността на извършителя. Разследването бе възобновено през май 2013 г. На 12 януари 2024 г. Варненският окръжен съд даде ход по същество на делото за потъването на кораба „Хера“.