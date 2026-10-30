Делото за убийството на жена в Първомай ще протече по съкратената процедура

При съкратено съдебно следствие ще протече процесът срещу Ивелин Цветанов, обвинен за предумишлено убийство на 44-годишна жена в Първомай, извършено с особена жестокост на 18 август миналата година. Това реши състав на Окръжен съд - Пловдив. Искането бе отправено от защитата на Цветанов, като прокуратурата и частните обвинители се съгласиха с него.

При съдебното следствие няма да бъдат разпитани девет от общо 21 свидетели, сред които са съпруга и дъщерята на жертвата. Три вещи лица, от общо 10, също няма да представят експертизи в съда. В хода на делото показанията на свидетелите, дадени при досъдебното производство, ще бъдат съобщени от протоколите, а две съдебномедицински експертизи ще бъдат приобщени към производство без да бъдат представяни от вещите лица.

Ивелин Цветанов каза в съда, че на този етап ще се възползва от правото си да не дава обяснения по делото.

На предходното съдебно заседание шест близки на жертвата бяха конституирани като частни обвинители. Четирима от тях предявиха граждански искове за общо 500 000 евро.

Обвиняемият е имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. На 18 август 2025 г., около 4.20 часа, мъжът влязъл в дома на жертвата в Първомай, след като прескочил оградата. По същото време в дома били 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син, които спели. Жената се събудила от кучешки лай и отворила входната врата на къщата. Цветанов бил отпред, влязъл и я пробол с нож, след което избягал.

Жената починала на място от кръвозагуба, като смъртта ѝ е констатирана от пристигналите на място медици. Младежът е задържан същия ден в общежитие в "Студентски град" в София. Той е от Варна и е студент в София, без криминални прояви до момента.

Следващите заседания по делото ще са на 14 и 15 декември.