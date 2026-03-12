БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Делян Пеевски внесе сигнал в Софийската градска прокуратура срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Причината - недопустима намеса на Дечев в работата на професионалния състав на МВР

делян пеевски представи музей сглобката кабинета
Слушай новината

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски внесе сигнал в Софийската градска прокуратура срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев, съобщиха от формацията.

Причината, според Пеевски - заявление от министър Дечев в подкаст на сайта sega.bg, че "ГДБОП трябва да го разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал “ad hoc” прокурора и СГП."

#Делян Певски #сигнал #служебен вътрешен министър #Емил Дечев #СГП

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
4
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
6
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Политика

ЦИК: Подадени са близо 16 000 заявления за гласуване от избиратели извън страната
ЦИК: Подадени са близо 16 000 заявления за гласуване от избиратели извън страната
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата
Чете се за: 03:15 мин.
Премиерът Гюров: България и Гърция са стратегически партньори за сигурността на източния фланг на НАТО Премиерът Гюров: България и Гърция са стратегически партньори за сигурността на източния фланг на НАТО
Чете се за: 01:10 мин.
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на горивата Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:05 мин.
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 01:10 мин.
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до 10-годишна възраст На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до 10-годишна възраст
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ