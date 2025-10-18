Ден на бозата: вкус, ретро коли и много музика в Радомир

В Радомир ухае на нещо повече от есен — ухае на боза, баница и традиции. Градът празнува своя вече емблематичен Ден на бозата, който тази година обещава да е по-шумен, по-вкусен и доста по-младежки.

Празникът започва с „Шествие на приятелството“, което ще тръгне от Стария пазар. Гайди, деца водещи, гости и участници ще преминат заедно до централния площад „Свобода“, където ще започне истинската фиеста.

Там публиката ще бъде посрещната от познати лица от тв екрана – трима кулинари ще приготвят огромна традиционна баница. Да, ще може и да се опита.

От 11:00 ч. е официалнолното откриване на празника, а само час по-късно на сцената ще излязат над 200 фолклорни изпълнители от България, Сърбия и Северна Македония.

Николина Чакърдъкова и Неврокопският ансамбъл ще направят финала още по-празничен с концерт от 13:30 ч.

Любителите на стари автомобили ще имат повод да спрат за снимка — около 40 ретро коли и мотори ще бъдат изложени пред общината. В 14:30 ч. ще бъдат раздадени награди, включително и специалната на кмета.

А какъв Ден на бозата би бил без... боза?

На специални щандове ще има 1200 литра от напитката, приготвена от местни майстори.

В Алеята на занаятите и производителите над 50 участници ще покажат как се правят истински ръчно изработени неща — от керамика и бижута до тъкачен стан.

За най-малките има отделна зона с аниматори и игри под мотото „Игрите на нашето детство“ — защото традицията не трябва да е скучна.

Денят на бозата ще завърши с награждаване, усмивки и общо послание:

да помним вкуса на миналото и да го предаваме напред — с приятелство, музика и малко боза в ръка.