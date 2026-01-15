Денислава Глушкова се класира на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия

Българката Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №8 Глушкова отстрани Бианка Барбулеску (Румъния) с 6:3, 6:2 за 93 минути. Тя поведе с 5:2 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а със серия от три поредни гейма във втората част затвори и мача.

Така следващата съперничка на 22-годишната софиянка ще бъде водачката в схемата Амариса Тот (Унгария).

В друг мач от деня Росица Денчева отпадна във втория кръг след драматично поражение от поставената под №2 Анхела Фита Болуда (Испания) с 6:4, 5:7, 6:7(3) след почти три часа и половина игра. 18-годишната Денчева водеше с 5:3 гейма в решаващия трети сет и беше само на две точки от победата при 30:0 и сервис на съперничката, но не успя. Испанката изравни за 5:5, а в последвалия тайбрек тя поведе с 5:1 точки и не допусна да бъде застигната.

В надпреварата на двойки българките Мелис Расим и Беатрис Спасова ще играят по-късно днес срещу водачките в схемата Анхела Фита Болуда и Илена Ил-Албон (Швейцария).