Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денислава Глушкова се класира на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия

от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
От надпреварата отпадна Росица Денчева.

денислава глушкова отпадна анталия
Снимка: БТА
Българката Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №8 Глушкова отстрани Бианка Барбулеску (Румъния) с 6:3, 6:2 за 93 минути. Тя поведе с 5:2 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а със серия от три поредни гейма във втората част затвори и мача.

Така следващата съперничка на 22-годишната софиянка ще бъде водачката в схемата Амариса Тот (Унгария).

В друг мач от деня Росица Денчева отпадна във втория кръг след драматично поражение от поставената под №2 Анхела Фита Болуда (Испания) с 6:4, 5:7, 6:7(3) след почти три часа и половина игра. 18-годишната Денчева водеше с 5:3 гейма в решаващия трети сет и беше само на две точки от победата при 30:0 и сервис на съперничката, но не успя. Испанката изравни за 5:5, а в последвалия тайбрек тя поведе с 5:1 точки и не допусна да бъде застигната.

В надпреварата на двойки българките Мелис Расим и Беатрис Спасова ще играят по-късно днес срещу водачките в схемата Анхела Фита Болуда и Илена Ил-Албон (Швейцария).

#Денислава Глушкова #Тенис тенис на червени кортове в турския курорт Анталия

