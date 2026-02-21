БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денвър Нъгетс вкара 157 точки при победата си над Портланд и стана най-резултатният тим в един мач през сезона в НБА

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Запази
Денвър Нъгетс вкара 157 точки при победата си над Портланд и стана най-резултатният тим в един мач през сезона в НБА
Слушай новината

Лука Дончич отбеляза 38 точки при успеха на Лос Анджелис Лейкърс срещу Лос Анджелис Клипърс със 125:122. Словенецът добави 11 асистенции, Остин Рийвс блесна с 29 точки за успеха, а ЛеБрон Джеймс завърши с 13 точки и 11 асистенции за Лейкърс. Кауай Ленърд отбеляза 31 точки за Клипърс, но напусна терена пет минути преди края с травма на глезена. Бенедикт Матюрин се отчете с 26 точки и седем борби.

Никола Йокич записа 32 точки, девет борби и седем асистенции в три четвърти от мача за Денвър, който победи убедително Портланд със 157:103. 157 е рекорден брой точки, които е отбелязвал тим от НБА през този сезон и това е шестото най-добро постижение в историята на Нъгетс. Джамал Мъри добави 25, а Денвър вкара 82 точки само до почивката - второ най-добро постижение за тима. Джру Холидей отбеляза 19 за Потланд, Дени Авдиджа записа 15, 13 асистенции и осем борби.

Донован Мичел отбеляза 32 точки, а Джарет Алън - 26, при победата на Кливланд Кавалиърс над Шарлът със 118:113. Това е най-добрата серия от седем поредни успеха на Кливланд през настоящия сезон. Джеймс Хардън направи силно второ полувреме за победителите с 18 точки и осем асистенции, докато Сам Мерил завърши с 10 точки за Кливланд. Новобранецът Кон Кнупел отбеляза седем тройки и общо 33 точки за Шарлът, който загуби за трети път в последните четири срещи. ЛаМело Бол и Брендън Милър завършиха с по 18.

Антъни Едуърдс отбеляза 40, а Минесота победи Далас със 122:111. Рюди Гобер помогна с 22 точки и 17 борби за Тимбъруулвс. Наз Райд се отчете с 21 точки от пейката. Крис Мидълтън реализира 18, за да поведе Далас, който загуби десети пореден мач. Наджи Маршал и Марвин Багли III завършиха с по 15, а новобранецът Купър Флаг изкълчи глезен.

Оливие-Максенс Проспър вкара 23 точки, а Джи Джи Джаксон добави 20 за домакина Мемфис, който победи Юта със 123:114, като по този начин сложи край на серията си от четири поредни поражения. Джейвън Смол завърши с 16, Джейлън Уелс - с 13, а Лоусън Ловеринг - с 11 точки и 11 борби за Гризлис. Исая Колиър бе водещ реализатор за Джаз с 24 точки, а Кайл Филиповски и Ейс Бейли добавиха по 20 всеки. Блейк Хинсън добави 13 във втория си мач в НБА.

Алондес Уилямс вкара рекордните за кариерата си до момента 25 точки и добави 10 борби от пейката за Вашингтон, който победи Индиана със 131:118. Шариф Купър отбеляза 18, Тре Джонсън и Тристан Вукчевич добавиха по 14, а Билал Кулибали - 13 за "магьосниците". Джей Хъф поведе Индиана с 22 точки, от които пет тройки. Кентът Джаксън вкара 21, а Майка Потър - 18.

Джаред Маккейн отбеляза 21 от пейката, а Чет Холмгрен записа 15, както и седем борби, за да помогнат на Оклахома Сити Тъндър за победи Бруклин със 105:86. Оклахома спечели трета победа в последните си четири срещи. Тимът бе без Шей Гилджъс-Александър и Джейлън Уилямс, които все още лекуват контузии. Майкъл Портър Джуниър поведе Бруклин с 22 точки и 9 борби, Нолан Траоре завърши със 17.

Тайлър Хироу се завърна от контузии и реализира 24 точки, повеждайки Маями към успеха срещу Атланта със 128:97. Хироу пропусна 15 срещи заради счупено ребро. Бам Адебайо записа 17 точки и 8 борби, а Норман Пауъл помогна с 15 за "горещите". Джейлън Джонсън от Атланта завърши с 16 точки и 11 асистенции. Ониека Оконгву вкара 22, а Никейл Александър-Уокър - 20.

Кам Томас и Райън Ролинс вкараха по 27, а Кевин Портър Джуниър добави 25 за Милуоки, който се наложи над Ню Орлиънс със 139:118. Зион Уилямсън от Атланта вкара 14 от 32-е си точки в първата четвърт на мача.

#НБА 2025/2026 #Денвър Нъгетс

