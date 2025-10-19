Денят на свети Йоан Рилски – покровителят на България

Днес Православната църква и цяла България почитат свети Йоан Рилски Чудотворец – един от най-обичаните български светци и духовен водач, смятан за покровител на народа и на лекарите.

Йоан Рилски живял през X век и избрал пътя на уединението – оттеглил се високо в планината, за да се посвети на вярата и добротата. Според преданието той лекувал хора, помагал на бедни и страдащи, а молитвите му вършели чудеса. Именно затова наричаме този ден Ден на отеца – символ на духовна грижа, мъдрост и сила.

Рилският манастир, основан от него, и до днес е сърцето на българската духовност. Това е място, където хора от цял свят идват да потърсят мир, надежда и вдъхновение. Там се пазят и мощите на светеца, за които вярващите казват, че носят изцеление.

Свети Йоан Рилски не е бил богат или силен владетел, но оставил нещо по-голямо – пример за вяра, честност и смирение. В свят, където често гоним успеха и парите, неговият живот напомня, че истинската сила идва отвътре – от добротата и волята да правим добро, дори когато никой не гледа.

И днес, векове по-късно, думите и делата му ни свързват като народ.

Да си спомним за него – не само като светец, а като човек, който е повярвал, че доброто винаги намира път.