Депутатите изслушват финансовия министър за състоянието на бюджета

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Чете се за: 02:22 мин.
Георги Клисурски определи състоянието на финансите като "адекватно"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
По искане на "Прогресивна България" беше изслушан служебният финансов министър Георги Клисурски. Депутатите поискаха да разберат - какво е реалното състояние на бюджета и дали трябва да се гасят, по думите им, финансови пожари. Клисурски определи състоянието на държавните пари като адекватно.

Финансовият министър изтъкна, че депутатите не трябва да забравят, че държавата в момента действа в период на удължителен бюджет. Това, което обаче води до увеличаване на дефицита с увеличените разходи за заплати спрямо от 2025-та година. Той призна, че към края на април дефицитът е 1,7 милиарда евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт на страната. Това обаче не се дължи на държавния бюджет, а на бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и на общините.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Състоянието на финансите е адекватно, взимайки предвид състоянието, в което се намираме, а именно, работи се с удължителен бюджет. Най-важно ще бъде приемането на бюджета за 2026 година, което ще покаже реално как ще завърши годината и как ще еволюират държавните финанси. Размерът на фискалният резерв е 6,8 млрд. евро, бих казал, че като сравним с предишни години това е едно високо ниво, тоест пари в държавата към момента има. Приходите нарастват с двуцифрен ръст спрямо миналата година. Успяхме това което зависи от МС, държавният бюджет да бъде нула на нула за месеца, но в НОИ, Здравната каса и общините е натрупан дефицит допълнителен за април в размер на 220 млн. евро."

Приходите до април растат с 11%. Министърът изтъкна също така, че се налага да бъдат направени 89% от разходите по ПВУ - Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като до края на 2025-та са били разплатени едва 11 на 100.

#Георги Клисурски #служебен министър на финансите #изслушване в НС #бюджет #новини в Метрото

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
"Първият" - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна вчера, атака е имало и през нощта
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата културна програма
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
