БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Дянков: Инфлацията трябва да се бори веднага

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Инфлацията трябва да се бори веднага, това заяви в "Денят започва" Симеон Дянков - председател на Фискалния съвет.

"Първо трябва да се справят с един проблем, който е инфлацията. Вчера имаше данни за много рязко увеличаване на инфлацията през последния месец – над 7%. Което ние не сме виждали от, може би, 4 години на месечна основа. И понеже това е пряка част от програмата на победителите от „Прогресивна България“ – антиинфлационна политика, предполагам бюджет и антиинфлация ще станат една тема, което означава бързи мерки занапред. И може би, ако имат време – малко се съмнявам – да се върнат назад и това, което с вас многократно сме говорили, да кажат истината за поне последния бюджет за 2025 г., колко е завършила държавата, колко е истинският дефицит. Защото помните, че правителството „Желязков“ се тупаше по рамената колкото може и каза: „Ние сме под 3%“. Европейската комисия миналата седмица каза 3,5%. Но това не включва различните счетоводни творчества, които Европейската комисия тепърва трябва да разглежда. Предварителното взимане от банките, например, вкарването на пари в ББР, сега пък ги изкараха, така че това също трябва да се смята."

Според Дянков ревизия на бюджет 2025 г. ще извади дефицит в рамките на 5–5,5%.

"Това е важно, за да може в следващия бюджет, който също трябва да приемат в рамките на месец, може би, да се знае реално на какво се стъпва. Защото едно е да се каже „имаме 3,5%, трябва до 3% да стигнем“, друго е да се каже „имаме 5–5 и нещо – трябва да режем наполовина“.

На въпрос как се бори инфлацията, Дянков отговори:

"Аз неслучайно почнах с инфлацията, защото там темата е по-трудна. Темата с дефицита е болезнена, но тя е от няколко години и на едно ново правителство все пак се има толеранс от няколко месеца. Докато инфлацията трябва да се бори веднага. Там служебният кабинет направи някои мерки. Знаете, направи се пакет от мерки – малък пакет, за радост, защото това е кратък период. Но виждаме, че инфлацията рязко се увеличи. Пак казвам – над 7% само за последния месец. И там има два начина. Единият начин, популистки да го наречем, е да започнат да се слагат различни тавани на цените. Това звучи добре политически, много се харчи, така да се каже. Проблемът е, че ти, за да знаеш какъв е таванът, ти трябва да знаеш надценката върху какво е, т.е. колко струва тази стока. Това е невъзможно да се знае – зависи от пазара, външния, вътрешния, от самите търговци. Този тип тавани, съм убеден, че и новото правителство ще използва под някаква форма, но те не работят."

По думите на Дянков другият начин е чрез намаляване на консумацията.

"Какво означава това? Със Вас също сме говорили многократно – веднага да се махнат автоматичните индексации в цялата държавна администрация и във всички части на държавната администрация. Защото всъщност това подхранва инфлацията в България. Подхранва потреблението. Защото се получава така, че в момента, в който има инфлация, тези автоматични индексации… за вашите зрители какво означава: моята заплата, като председател на Фискалния съвет, също автоматично се индексира спрямо средната заплата на служителите в Народното събрание. Така че при инфлация от 7% за миналия месец, това означава, че след 2–3 месеца в Народното събрание ще се вдигнат всички заплати със 7%."

Премахването на автоматичните индексации според председателя на Фискалния съвет е правилна стъпка.

"Едно ново правителство буквално с първото заседание може това да го направи. И това ще има доста добър ефект върху намаляване на инфлацията, която тепърва предстои."

"Няма да намаляваме заплати, ще намаляваме процеса на постоянно увеличаване, което върви напред. В смисъл – има инфлация, веднага се увеличават заплатите, това вкарва нова инфлация и се гради по този начин една вълна, която току-що беше започнала да спада в началото на годината и сега започва да се вдига. По някакъв начин трябва да се бори инфлацията. Това е начинът, който бързо – за два-три месеца – ще даде ефект. И оттам нататък – редица промени в администрацията. Говорили сме за мерки, които буквално за месец ново правителство може да вземе: вместо да имаме 19 министри и 3 вицепремиери, да имаме 15–13. Започнаха да излизат някакви идеи. Да започнем да съкращаваме администрацията."

Вижте целия разговор във видеото.

#Фискален съвет #Симеон Дянков #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
2
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
3
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във Виена
4
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във...
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
5
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на...
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци
6
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Финанси

Застой в цените на горивата и спад в потреблението с 20%, отчитат бензиностанциите
НСИ: Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1%
Чете се за: 02:20 мин.
Чете се за: 03:30 мин.
Чете се за: 02:32 мин.
Чете се за: 01:57 мин.
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Първо заседание на 52-рото Народно събрание: Новите депутати полагат клетва
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Нова заплаха: Тръмп обмисля да намали войниците на САЩ в Германия
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Опасно време: Усложнена валежна обстановка в четвъртък
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тодор Иванджиков: Няма риск от недостиг на авиационно гориво у нас
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Последен ден от кралската визита - приключва посещението на Чарлз...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ