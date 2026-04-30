Тодор Иванджиков: Няма риск от недостиг на авиационно гориво у нас

Няма риск от недостиг на авиационно гориво в България към момента, но глобалната несигурност вече води до отмяна на полети, по-високи цени и натиск върху авиокомпаниите. Това стана ясно от думите на Тодор Иванджиков - председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия в „Денят започва“

„В нашата страна мисля, че трябва да сме спокойни. Имаме една рафинерия, където има дерогации и доставките на гориво са редовни и не мисля, че може да се притесняваме към монетна за доставки на гориво на българските летища“, каза Тодор Иванджиков.

Той поясни, че полетите към българските летища са редовни и няма анулирани такива.

Повечето притеснения на бранша са във връзка с летния сезон – дали ще има примирие и дали ще бъде разрешена тази криза.

Въпреки това несигурната международна обстановка започва да оказва влияние върху планирането на полети, особено в навечерието на летния сезон. Иванджиков посочи, че вече има сигнали за задържане и дори отмяна на чартърни програми.

Големите авиокомпании също започват да преразглеждат стратегиите си, като ограничават нерентабилни линии и отлагат нови.

„Големите авиокомпании в Европа и в Азия планират и вече го правят – анулират полети до дадени дестинации, където са не толкова печеливши, а задържат отварянето на нови линии.“

По думите му, ако кризата продължи, ефектът ще се задълбочи.

Вижте целия разговор с Тодор Иванджиков във видеото.

