Застой в цените на горивата и спад в потреблението с 20%, отчитат бензиностанциите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Едноседмичен застой в цената на горивата у нас. Това отчитат собственици на бензиностанции в Русе. Въпреки че поскъпването спря, данните сочат, че потреблението продължава да се свива като за последния месец е намаляло с 20 на сто. Какво е обяснението на бранша и какви са последиците за малкия бизнес в сектора?

Според Венцислав Пенгезов, който е собственик на бензиностанция, е временно явление задържането на цените.

„Както виждате снощното повишение на цената на петрола, днес вече се отрази на едровите цени. Лично за мен в близките месеци няма да се успокои обстановката. Цените ще се задържат високи поне до края на годината“, коментира Венцислав Пенгезов.

Според него задържането на цените е заради преговорите между САЩ и Иран.

„Както се видя, провала им, веднага увеличи рисковата премия върху фючърсите на петрола и това няма как да не се отрази в крайните цени. Друг негативен фактор е понижението на потреблението на крайните потребители. Ние специално миналия месец отбелязахме спад с 10%, този месец спада около 20%, което неминуемо ще се отрази в крайните цени, защото при нас разходите са на 90% постоянни и едно така намалено потребление ще доведе до увеличение на търговска надценка за покриване на разходите“, обясни още Пенгезов.

По думите му бензиностанциите ще оптимизират разходите си. Той критикува и действията на държавата в тази кризисна ситуация.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.

