Мария Недина: Приходите и разходите са изравнени, няма нужда от фискалния резерв засега

Бюджетът към април е балансиран и не се налага ползване на фискалния резерв, но пред страната стоят сериозни разходи и несигурност около средствата по Плана за възстановяване.Това коментира в "Денят започва" служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

Служебното правителство е заварило затруднена бюджетна ситуация, като към момента страната продължава да работи с удължителен бюджет.

Тя подчерта, че още в началото на мандата се е наложило спешно финансиране на вече поети ангажименти.

„Действително, когато встъпихме в длъжност, бяхме в много затруднена ситуация, бяхме и все още сме в удължителен бюджет, така че ние изпълняваме бюджета, такъв какъвто е. Още първата седмица се наложи да теглим една много голяма сума от фискалния резерв – близо 900 милиона евро, за да можем да изплатим инвестиции, които бяха заложени. Това са и по общински програми, по Плана за възстановяване и устойчивост, индексация на пенсиите, други разходи, увеличение на заплати, които бяха заложени. Мога да ви кажа какво е състоянието към момента – по данни на министерството на финансите към април приходите са равни на разходите, тоест няма да се налага да пипаме фискалния резерв“, обясни служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

Въпреки това пред държавата предстоят значителни разходи, а бъдещето на публичните финанси остава несигурно. Недина подчерта, че ключово значение ще имат постъпленията по Плана за възстановяване и устойчивост.

Вижте целия разговор с Мария Недина във видеото.

