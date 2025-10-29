Десет изявени български учители получиха наградата „Константин Величков“

Десет изявени български учители бяха отличени с наградата на Министерството на образованието и науката „Константин Величков“ за принос към образованието. Отличията бяха връчени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на тържествена церемония, организирана в навечерието на Деня на народните будители.

„България е нация на будители, които винаги са искали децата им да бъдат знаещи и да черпят от образованието и просветата“, каза министър Вълчев. По думите му всеки човек може да бъде будител, когато учи децата на ценности и доброта. „В най-голяма степен разчитаме на българските учители, за да се справим с важните предизвикателства и децата ни да живеят в по-добро, хармонично и проспериращо общество“, подчерта още той.

Министър Вълчев допълни, че педагогическите специалисти трябва да бъдат подкрепяни всеки ден. „Награди като „Константин Величков“ са стимул за отличените и вдъхновение за останалите учители“, посочи той.

В инициативата „Час за будителство“, организирана от Министерството на образованието и науката, се включиха и ученици от столични училища. Те изразиха своята признателност към българските учители и към тяхната мисия да създават будни и мислещи млади хора.