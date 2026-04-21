Десетки училища в Загреб бяха евакуирани заради сигнали за бомби

Ученици, учители и други училищни служители бяха евакуирани в десетки училища в хърватската столица Загреб заради сигнали за бомби, съобщи хърватският вестник "Ютарни лист". Учебните часове в тези училища не са се провели. Подобни сигнали са получени и в други населени места в района на Дубровник.
Вчера също бяха получени множество сигнали за бомби в училища в Сплитско-далматинския район. След полицейска проверка беше установено, че става въпрос за фалшиви сигнали и учебният процес беше възстановен в понеделник следобед.
Във връзка със зачестилите фалшиви сигнали за бомби в училища в страната хърватското министерство на науката, образованието и младежта излезе днес със съобщение, че образователната система задължително трябва да реагира на всяка заплаха, дори и на най-малките, защото "сигурността е на първо място".
"Осъждаме необмислените действия, които внасят паника и страх и са ни напълно неясни мотивите на тези, които го правят. Надяваме се полицията да намери много бързо извършителите и съдебната система да ги накаже бързо и адекватно, за да не идва наум и на друг да предприема подобни действия", се посочва в съобщението.