Десетки училища в Загреб бяха евакуирани заради сигнали за бомби

Ученици, учители и други училищни служители бяха евакуирани в десетки училища в хърватската столица Загреб заради сигнали за бомби, съобщи хърватският вестник "Ютарни лист". Учебните часове в тези училища не са се провели. Подобни сигнали са получени и в други населени места в района на Дубровник.

Вчера също бяха получени множество сигнали за бомби в училища в Сплитско-далматинския район. След полицейска проверка беше установено, че става въпрос за фалшиви сигнали и учебният процес беше възстановен в понеделник следобед.

Във връзка със зачестилите фалшиви сигнали за бомби в училища в страната хърватското министерство на науката, образованието и младежта излезе днес със съобщение, че образователната система задължително трябва да реагира на всяка заплаха, дори и на най-малките, защото "сигурността е на първо място".