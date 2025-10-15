БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки загинали и ранени в запалил се автобус в Индия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

Съобщава се, че задната част на автобуса е започнала да пуши, вероятно в резултат на късо съединение

десетки загинали ранени запалил автобус индия
Снимка: БТА
Слушай новината

Двадесет души загинаха, а 16 бяха сериозно ранени, след като автобус се запали в Северозападна Индия, съобщиха местни медии, позовавайки се на полицията.

Според информацията автобусът, в който са пътували 57 души, се е движел по магистрала от Джайсалмер до Джодхпур, когато е станал инцидентът. Съобщава се, че задната част на автобуса е започнала да пуши, вероятно в резултат на късо съединение, а шофьорът е спрял встрани от пътя.

Преди пътниците да успеят да слязат от автобуса и да се отдалечат на безопасно разстояние, цялото превозно средство внезапно се е възпламенило.

Деветнадесет пътници са загинали на място, един човек е починал по-късно в болница, а 16 пътници са с опасност за живота.

Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви, че е потресен, и изказа съболезнования на близките на жертвите. Освен това той обяви, че ще бъдат изплатени обезщетения от 200 000 рупии (2260 долара) на най-близките роднини на всеки починал и 50 000 рупии на всеки от ранените.

#Индия #загинали и ранени #изгорял автобус

Последвайте ни

ТОП 24

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
1
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Отмениха бедственото положение в Елените
2
Отмениха бедственото положение в Елените
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
3
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
4
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
5
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на...
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево
6
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Азия

На 101 г. почина бившият японски премиер Мураяма
На 101 г. почина бившият японски премиер Мураяма
Ще се откаже ли Индия от руския петрол? Ще се откаже ли Индия от руския петрол?
Чете се за: 01:22 мин.
Вицепрезидентът Йотова в Пекин - ще представи България на Световна лидерска среща за жените Вицепрезидентът Йотова в Пекин - ще представи България на Световна лидерска среща за жените
Чете се за: 02:42 мин.
Сблъсъци на границата между Афганистан и Пакистан Сблъсъци на границата между Афганистан и Пакистан
Чете се за: 01:02 мин.
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
Петима са вече загиналите при мощното земетресение във Филипините Петима са вече загиналите при мощното земетресение във Филипините
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Без кворум: Ден трети Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ