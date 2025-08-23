Десислава Величкова е новият треньор в школата на волейболния Левски. Тя ще води момчетата до 18 г., обявиха "сините". Бившата разпределителка е двукратна шампионка и носител на Купата на България с Левски, с националния отбор е бронзова медалистка от Европейското първенство през 2001 година. Клубната й кариера се развива в Германия, където е четирикратна шампионка на страната с Шверин.

"Чувствам се като у дома, макар че отскоро съм тук. Левски като клуб ми е на сърце, от 12-годишна съм започнала в този отбор", сподели тя.

В Германия Величкова започва работа като треньор на подрастващи, а в България продължава в олимпийското звено с момичета набор 1998/1999. Работи една година в Казанлък, а след това осем години с момчетата в отбора на Софийския университет. Начело на националния отбор до 17 години печели балканска титла и сребро от европейско първенство.

"Момчетата, които поех в Левски, са много добре подготвени за възрастта си, защото са работили с много добри треньори. Тук треньорите са изключително добре подготвени. Така че аз очаквах това ниво. Това са момчета, които имат бъдеще, добре селектирани са и много интересни. Но, както обичам да казвам, зависи и от тях. Иначе работят добре. Откакто сме заедно, са много старателни и много изпълнителни. Така са научени и аз съм късметлийка в това отношение. От опита ми досега като състезател и треньор, аз не говоря за цели. Искам да играят добре, да са добре технически и да напредват във всеки един волейболен елемент. Победите и резултатите ще дойдат. Нека да са трудолюбиви, съзнателни и дисциплинирани - както в залата, така и извън нея. За мен е важно да ги научим да са професионалисти", каза Величкова.

Тя коментира и прекрасните резултати на националните отбори при подрастващи в последните години.