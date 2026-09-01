Десподов тренира на високо натоварване, завръщането му наближава

Кирил Десподов продължава да се доближава до пълното си завръщане в игра за ПАОК. Българският национал проведе засилена тренировка със спринтови упражнения, а реакцията на тялото му след натоварването е била много добра, съобщава paok24.com.

Десподов е сред шестимата футболисти на ПАОК, които в момента имат здравословни проблеми. Тимът от Солун се подготвя за утрешния си мач срещу ОФИ (Крит) за Купата на Гърция, но българинът все още не е готов за завръщане в официална среща.

В началото на август Десподов започна бегови тренировки, като оттогава постепенно увеличава натоварването и добавя нови упражнения към индивидуалната си програма. Ако възстановяването му продължи по план, очакванията са в следващите дни той да се присъедини към основната група. След това треньорът Алесио Лиши ще може постепенно да започне да го включва в състава.

Българският нападател претърпя операция на палеца на крака в началото на май. Първоначално медицинският щаб на ПАОК опита да овладее инфекцията с медикаментозно лечение, но то не даде необходимия резултат и се наложи хирургическа намеса.

Въпреки усложненията възстановяването на Десподов протича без сериозно забавяне спрямо очакванията и последните тестове дават основание за оптимизъм около завръщането му.