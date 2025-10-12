БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дете на 1 г. беше прието в болница в Гърция, след като баща му пушил марихуана край него

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Момиченцето е било интубирано, защото имало опасност да получи сърдечен арест

Дете на 1 г. беше прието в болница в Гърция, след като баща му пушил марихуана край него
Момиченце на една година е било прието в болница в Атина, след като изгубило съзнание, защото баща му пушил марихуана в близост до него, съобщават гръцките медии.

„Прото тема“ информира, че детето било прието в детска болница с интензивна аритмия и се наложило да бъде интубирано, защото лекарите преценили, че има опасност да получи сърдечен арест.

Сигналът на спешния телефон е бил подаден в събота сутринта от майката на детето.

При разследването било установено, че 27-годишният баща на момичето, египетски гражданин, предишния ден е пушил наркотични вещества край него и то вдишало дима. Той е задържан за излагане на малолетно лице на опасност.

За щастие според информацията детето реагира положително на медицинските грижи и вече е екстубирано, стабилизирано и прехвърлено в педиатрична клиника.

За първи път от 15 години: Партенонът в Атина е без строителни скелета
За първи път от 15 години: Партенонът в Атина е без строителни скелета
Премиерът на РСМ Мицкоски говори за „македонски народ в Западна България" на честване в Прилеп Премиерът на РСМ Мицкоски говори за „македонски народ в Западна България" на честване в Прилеп
Чете се за: 02:00 мин.
Главният прокурор на Турция: „Престъпленията днес са като инфекция — променят характера си според условията“ Главният прокурор на Турция: „Престъпленията днес са като инфекция — променят характера си според условията“
Чете се за: 09:52 мин.
Най-големият православен храм в света ще бъде осветен на 26 октомври в Румъния Най-големият православен храм в света ще бъде осветен на 26 октомври в Румъния
Чете се за: 03:07 мин.
Край на политическата блокада: Косовският парламент беше конституиран Край на политическата блокада: Косовският парламент беше конституиран
Чете се за: 03:10 мин.
Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за Газа, съобщи Ердоган Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за Газа, съобщи Ердоган
Чете се за: 04:17 мин.

Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра
Чете се за: 08:40 мин.
По света
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
