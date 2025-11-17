БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 02:02 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Лукас Раймонд донесе успеха на Ред Уиннгс

Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Детройт спечели с 2:1 гостуването си на Ню Йорк Рейнджърс и записа поне точка в трети пореден мач от Националната хокейна лига.

Лявото крило Лукас Раймонд донесе успеха с точен изстрел 3:47 минути преди края. Шведският нападател даде и асистенция при попадението на Алекс ДеБринкат, а гостите се иззакиха на второто място в Атлантическата дивизия с 23 пункта.

Мика Зибанеджад реализира за домакините, а вратарят Джонатан Куик направи 40 спасявания, но Рейнджърс прекъсна серия от три поредни победи.

Лидерът в лигата Колорадо се справи с гостуващия Ню Йорк Айлъндърс с 4:1 и продължи точковата си серия на 10 поредни мача. Брок Нелсън завърши с гол и асистенция, а Скот Уеджууд блокира 28 шута за домакините, които събраха 31 точки.

Ванкувър навакса два гола пасив и стигна до обрат във втората половина на мача за 6:2 срещу домакина Тампа Бей.

Капитанът на канадците Куин Хюз се завърна на леда след лечение на травма и записа четири асистенции. Макензи МакИйчърн се отличи с гол и асистенция за победителите, а Кевин Ланкинен парира 28 шайби.

Сидни Кробси и Евгени Малкин вкараха, а Питсбърг спечели с 4:0. Двубоят беше последен от Световните серии на НХЛ за този сезон (2025 NHL Global Series Sweden) и се игра в Стокхолм. Вратарят Сергей Мурашов, 21-годишен новобранец, отрази всичките отправени към него 21 удара и за първи път в кариерата си не допусна гол („шътаут“).

Питсбърг е трети в Столичната дивизия с 24 точки, а Нешвил, който има само една победи в последните си седем мача, е предпоследен на Запад с 16 пункта.

Кирил Капризов се разписа при числен превес 10 секунди преди края на продължението, а Минесота надделя над гостуващия Вегас с 3:2. Йоел Ериксон Ек и Яков Тренин също вкараха за четвъртия успех в последните пет мача на тима.

Павел Дорофеев и Райли Смит реализираха за Вегас, който загуби за пети път в шест срещи.

#НХЛ 2025/2026 #Детройт Ред Уингс # Ню Йорк Рейнджърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
2
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
3
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
6
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Зимни

Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
Алберт Попов записа 22-о място в първия манш от слалома в Леви Алберт Попов записа 22-о място в първия манш от слалома в Леви
Чете се за: 01:00 мин.
Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви
Чете се за: 01:32 мин.
Младок осигури успеха на Ню Йорк срещу Юта в НХЛ Младок осигури успеха на Ню Йорк срещу Юта в НХЛ
Чете се за: 03:05 мин.
Ню Джърси надделя над Чикаго в НХЛ Ню Джърси надделя над Чикаго в НХЛ
Чете се за: 03:27 мин.
Факлоносците на Зимните олимпийски игри ще носят екипи с мотиви на пламъци Факлоносците на Зимните олимпийски игри ще носят екипи с мотиви на пламъци
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ) Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ