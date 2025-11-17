Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ

Детройт спечели с 2:1 гостуването си на Ню Йорк Рейнджърс и записа поне точка в трети пореден мач от Националната хокейна лига.

Лявото крило Лукас Раймонд донесе успеха с точен изстрел 3:47 минути преди края. Шведският нападател даде и асистенция при попадението на Алекс ДеБринкат, а гостите се иззакиха на второто място в Атлантическата дивизия с 23 пункта.

Мика Зибанеджад реализира за домакините, а вратарят Джонатан Куик направи 40 спасявания, но Рейнджърс прекъсна серия от три поредни победи.

Лидерът в лигата Колорадо се справи с гостуващия Ню Йорк Айлъндърс с 4:1 и продължи точковата си серия на 10 поредни мача. Брок Нелсън завърши с гол и асистенция, а Скот Уеджууд блокира 28 шута за домакините, които събраха 31 точки.

Ванкувър навакса два гола пасив и стигна до обрат във втората половина на мача за 6:2 срещу домакина Тампа Бей.

Капитанът на канадците Куин Хюз се завърна на леда след лечение на травма и записа четири асистенции. Макензи МакИйчърн се отличи с гол и асистенция за победителите, а Кевин Ланкинен парира 28 шайби.

Сидни Кробси и Евгени Малкин вкараха, а Питсбърг спечели с 4:0. Двубоят беше последен от Световните серии на НХЛ за този сезон (2025 NHL Global Series Sweden) и се игра в Стокхолм. Вратарят Сергей Мурашов, 21-годишен новобранец, отрази всичките отправени към него 21 удара и за първи път в кариерата си не допусна гол („шътаут“).

Питсбърг е трети в Столичната дивизия с 24 точки, а Нешвил, който има само една победи в последните си седем мача, е предпоследен на Запад с 16 пункта.

Кирил Капризов се разписа при числен превес 10 секунди преди края на продължението, а Минесота надделя над гостуващия Вегас с 3:2. Йоел Ериксон Ек и Яков Тренин също вкараха за четвъртия успех в последните пет мача на тима.

Павел Дорофеев и Райли Смит реализираха за Вегас, който загуби за пети път в шест срещи.