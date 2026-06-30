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Девет души са задържани при спецоперация срещу разпространението на наркотици

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Чете се за: 01:22 мин.
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1111 разпространението наркотици
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Девет души са задържани при специализирана полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи, насочена срещу притежанието и разпространението на наркотични вещества. Акцията е проведена от криминалисти на Първо, Трето, Шесто и Девето районни управления.

В рамките на операцията са извършени множество процесуални действия, при които са открити и иззети различни видове наркотични вещества и материали, свързани с тяхното производство и разпространение.

Сред иззетите веществени доказателства са марихуана, кокаин, амфетамин и метамфетамин, както и електронни везни, прекурсори и пособия за разфасоване и пакетиране на наркотични вещества. Полицаите са открили още оборудване за отглеждане и производство на наркотици, както и боеприпаси.

При една от реализациите криминалистите са разкрили домашна лаборатория за производство на синтетични наркотични вещества. В други случаи са документирани сделки с наркотици, като разпространителите са били задържани непосредствено след тяхното осъществяване.

По всички случаи са образувани досъдебни производства. Работата по събирането на доказателства и документирането на престъпната дейност на задържаните лица продължава под надзора на прокуратурата.

# акция на СДВР #разпространение на наркотици #спецоперация

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