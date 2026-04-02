Девическият национален отбор по футбол на България до 17 г. започна европейските квалификации с победа

Спорт
Тимът ни откри кампанията си в група В5 с успех с 2:0 над връстничките си от Босна и Херцеговина.

Снимка: пресслужба БФС
Девическият национален отбор на България по футбол (до 17 години) откри европейската си квалификация в група В5 с успех с 2:0 над връстничките си от Босна и Херцеговина. След нулево равенство през първото полувреме, момичетата на селекционера Троян Радулов вкараха и двата гола през втората част, само в рамките на 7 минути. Авeна Атанасова откри резултата в 53-ата минута, след като Лора Василева пресече пас на босненките и й подаде. Самата Василева оформи крайното 2:0 в 60-ата минута, след като се разписа много ефектно и красиво, финтирайки и вратарката Ивана Думанчич.

Всички мачове в групата на България W17 се играят на стадиона в Углевик (Босна и Херцеговина), а третият тим в потока е Украйна. Именно срещу този съперник е втората среща на България на 5-и април.

Тъй като квалификациите са по формата на Лигата на нациите, победителят от групата в следващата кампания ще се състезава в Лига А и тогава ще може да се бори за участие на финалите.

