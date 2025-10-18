Дея спорт и ЦПВК започнаха с победи сезона в НВЛ за жени

Дея спорт победи Варна ДКС с 3:0 (25:19, 25:19, 25:17) при гостуването си в първия кръг от женското волейболно първенство. Тимът от Бургас имаше пълно превъзходство и в нито един гейм не остави домакините да се доближат в резултата.

Далеч по-оспорван бе мачът между новака Миньор (Перник) и ЦПВК, завършил 1:3 (16:25, 22:25, 25:23, 24:26). Полицейският тим от София имаше ясно превъзходство само в първата част. Във втората отново спечели, но след много по-оспорвана борба. Миньор взе третия гейм, а в четвъртия изравни при 24:24, но последните две точки бяха за софиянки.

В неделя шампионът Марица посреща Левски София в най-интересната среща от кръга, която ще бъде излъчена НА ЖИВО по БНТ 3 от 13:25 ч.